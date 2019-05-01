Депутат “Единой России”: Дружбу РМ и РФ никто не сможет нарушить! (ВИДЕО)

Депутат Государственной Думы от “Единой России” Артем Туров поприветствовал и поздравил участников первомайского митинга ПСРМ в Кишиневе с праздником от имени партии, созданной Владимиром Путиным. Туров подчеркнул, что сегодня “и в России, и в Молдове, тысячи и миллионы людей собираются, чтобы отметить этот день, потому что именно забота о человеке труда, борьба за социальную справедливость объединяют наши партии – “Единую Россию” и Партию социалистов Молдовы”.

– У нас с вами одна история, одни ценности, у нас с вами одна вера. И нашу дружбу между Молдовой и Россией никто не сможет нарушить. Я желаю вам сегодня, вместе с теми депутатами, которых вы избрали на выборах, вместе с президентом, строить настоящее социально справедливое государство. Только вместе, когда каждый человек на своем рабочем месте, на своем поприще будет искренне трудиться во благо народа, получится многое. Разрешите пожелать вам всем удачи, успехов и обязательно в предстоящую буквально через несколько дней Победу, которая объединяет наши народы, объединяет тысячи и миллионы людей на земле пожелать мирного неба. У нас общая история и она будет продолжаться вместе. С праздником! – сказал он.