Депутат ДПМ и экс-генпрокурор назначены новыми судьями Конституционного суда

Сразу два новых члена появились у Конституционного суда за последние два дня.

Первый из них – экс-генеральный прокурор Корнелий Гурин – был назначен на пост судьи КС вчера, 11 декабря, по решению Высшего совета магистратуры. Он сменил на этом посту судью Игоря Долю, назначенного в 2013 году. Как стало известно позднее, Доля подал в отставку за день до назначения Гурина.

Имя второго судьи было объявлено сегодня на заседании правительства. Им стал демократ Артур Решетников.

Стоит отметить, что, по закону, судей КС назначают сроком на шесть лет. Двух судей назначает парламент, двух – правительство и еще двух – ВСМ.