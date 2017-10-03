Депутат: Бойкот референдума анти-Киртоакэ означает равнодушие к судьбе Кишинева

Депутат от Партии социалистов Григоре Новак раскритиковал бойкот референдума анти-Киртоакэ, объявленный ЛП и ДПМ.

По мнению народного избранника, призывы этих формирований не отправлять в отставку окончательно дискредитировавшего себя генпримара говорят о равнодушии к судьбе Кишинева и о получении ими выгоды от преступных схем.

— Судя по всему, дороги и тротуары в ямах, высокий уровень коррупции в примэрии, иррациональная трата общественных денег, грязь повсюду, незаконное строительство мансард, пьянки по гаражам, продажа земли и строительство в парках, коррупционные схемы с парковками — это лишь малая часть всех беззаконий, совершенных примаром Кишинева Киртоакэ. Похоже, всё это радует PAS, ЛП и ДПМ. Кто еще объявит о бойкоте? Кому наплевать на Кишинев? Кто еще кормится коррупционными схемами? — задался вопросом Новак.

Напомним, сегодня в рамках брифинга для прессы пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь озвучил решение актива партии о намерении бойкотировать референдум по отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ. Ранее о том же заявили и в Либеральной партии.

Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя это решение, заявил, что оно является доказательством того, что Плахотнюк уже работает над созданием нового АЕИ. Для этого, по словам Додона, ему необходима Либеральная партия, которую он спасает, в очередной раз преподнося в качестве жертвы Дорина Киртоакэ.