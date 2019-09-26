Деньги за оценки: двух преподавателей столичного колледжа экологии задержали за взяточничество

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Двух преподавателей колледжа экологии в Кишинёве задержали и сопроводили в штаб-квартиру Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Они подозреваются в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что педагоги требовали и получали от студентов энные суммы денег за сдачу экзаменов или повышение оценок.

По данным пресс-службы НАЦ, нелегальный «бизнес» женщин документировался долгое время, с тех пор, как правоохранители получили информацию от осведомителя, что преподавательницы получают от студентов деньги за помощь на экзамене или за хорошие оценки по некоторым предметам. В рамках уголовного преследования было установлено, что подозреваемые получали от студентов деньги и на то, чтобы повлиять на других преподавателей в решении вопросов с отметками и экзаменами.

Передача денег фиксировалась специальными средствами, а на полученных изображениях видно, как преподаватели получают деньги от студентов, а также их недовольство, если сумма в конверте оказывалась меньше требуемой. В задокументированных эпизодах подтверждается получение 10 000 леев от студентов.

Этим утром офицеры НАЦ и прокуроры провели обыски в домах подозреваемых. В результате операции у одной преподавательницы нашли и изъяли 12 000 евро, а у второй – 4 000 евро. По их словам, деньги они накопили. Денежные средства изъяты и будут находиться у следователей, пока не будет установлено их точное происхождение. Кроме этого, офицеры обнаружили записи, в том числе и списки студентов, деньги, полученные от них и оценки, за которые они заплатили.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф в размере до 300 000 леев или от 3 до 6 лет лишения свободы.