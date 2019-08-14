Деньги, тушёнка и бутыль с самогоном: 19-летняя помощница обчистила пенсионера из села Глиное

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Пожилой житель села Глиное понял, что его обокрали, когда собрался оплатить коммунальные услуги. Из кошелька, который лежал на прикроватной тумбочке, пропали 10 долларов США и 150 приднестровских рублей. Ещё 350 рублей исчезли из кармана брюк пенсионера.

Осмотрев своё домовладение, 78-летний хозяин увидел, что из холодильника пропала банка тушёнки и трёхлитровая бутыль с самогоном. Пенсионер заявил о краже в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники райотдела установили личность подозреваемой. Ею оказалась 19-летняя односельчанка потерпевшего. Как выяснилось, девушка периодически помогала пенсионеру в огороде. В один из таких визитов, улучив момент, она похозяйничала и в его доме. На следующий день, осознав, что пропажу сбережений старик не заметил, злоумышленница «разгрузила» и чужой холодильник.

По факту кражи проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.