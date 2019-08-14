Деньги, тушёнка и бутыль с самогоном: 19-летняя помощница обчистила пенсионера из села Глиное

Деньги, тушёнка и бутыль с самогоном: 19-летняя помощница обчистила пенсионера из села Глиное

Пожилой житель села Глиное понял, что его обокрали, когда собрался оплатить коммунальные услуги. Из кошелька, который лежал на прикроватной тумбочке, пропали 10 долларов США и 150 приднестровских рублей. Ещё 350 рублей исчезли из кармана брюк пенсионера.

Осмотрев своё домовладение, 78-летний хозяин увидел, что из холодильника пропала банка тушёнки и трёхлитровая бутыль с самогоном. Пенсионер заявил о краже в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники райотдела установили личность подозреваемой. Ею оказалась 19-летняя односельчанка потерпевшего. Как выяснилось, девушка периодически помогала пенсионеру в огороде. В один из таких визитов, улучив момент, она похозяйничала и в его доме. На следующий день, осознав, что пропажу сбережений старик не заметил, злоумышленница «разгрузила» и чужой холодильник.

По факту кражи проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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