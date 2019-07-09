“Деньги шли мешками”: появилась новая информация о коррупционных схемах в ряде госучреждений

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Министерство экономики и инфраструктуры готовит пакет законодательных актов, призванных обеспечить демонополизацию и прозрачность в экономической сфере. Об этом заявил сегодня глава ведомства Вадим Брынзан, изобличивший коррупционные схемы в некоторых государственных учреждениях.

По словам Брынзана, “горстка людей принесла схемы 90-х годов в государственные структуры и превратила целую страну в свой бизнес, чтобы деньги граждан шли не в государственный бюджет, а в карман организованной преступной группы”, пишет moldpres.md.

– Большинство структур в экономике контролировались и подчинялись баронам Демократической партии – горстке людей, которые собирали дань с бизнеса, с государственных учреждений. Собранные деньги мешками шли в бюджет преступной группы или партии. Тех, кто не соглашался платить, сажали в тюрьму, шантажировали уголовными делами или захватывали их бизнес, – сказал Брынзан.

Министр заявил, что получил жалобы на то, что на Железной дороге Молдовы взимается плата от 2 до 5 евро за каждую тонну груза, перевозимого по территории Республики Молдова.

– В результате применения этих схем в кармане организованной группы ежемесячно оседало не менее 400 млн. леев, – отметил министр.

Брынзан отметил, что будут уведомлены правоохранительные органы, и подчеркнул, что такие схемы больше не будут допускаться, а новая команда министерства обеспечит строительство прозрачной и конкурентоспособной экономики.

Стоит отметить, что ранее о том, что все коррупционные схемы, применявшиеся прежней властью, будут уничтожены, заявил президент Молдовы Игорь Додон.