Деньги на ветер: Социалисты продолжают обличать беззакония в примэрии (ВИДЕО)

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Муниципальные советники Партии социалистов провели накануне традиционный брифинг для прессы. На нем народные избранники осветили несколько острых проблем муниципия, каждая из которых, по словам социалистов, наносит ущерб в размере сотен миллионов леев.

В частности, социалисты затронули деятельность предприятия «Exdrupo». По словам председателя фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динария Кожокару, несмотря на то, что эта компания хорошо оснащена с точки зрения и техники, и специалистов, работы, которая должна была бы выполнять эта муниципальная фирма, почему-то перепоручают частным агентам.

– В 2019 году им было выделено около 111 млн леев на ремонт дорог, зданий, выплату зарплат и т. д. Но, к сожалению, мы узнаем, что выделенные деньги перешли частным компаниям, и работы были выполнены ими. Непонятно, почему компания, у которой есть спецтехника, обращается к услугам других агентов. Как выяснилось, руководство компании не заключило контракт с компанией, чтобы застраховать технику. И, чтобы не опоздать по срокам с выполнением дорожных работ, обратилась к компаниям Х. И также непонятно, почему оказанные услуги вышли в несколько раз дороже, а качество – в несколько раз хуже, – отметил он.

По словам Кожокару, аналогичная ситуация сложилась с нанесением дорожной разметки. С 2008 года муниципалитетом краска для этого закупается у одной и той же компании, которая, по некоторым данным, связана с Либеральной партией. Качество материала оставляет желать лучшего, а работы снова выполняет не «Exdrupo», которой выделяют деньги, а сторонняя фирма.

– Поэтому мы несем финансовые потери, не можем проверить качество работ, несем зарплатные потери и т. д. Для работы «Exdrupo» необходимо 130 млн леев в год. Более 90% из этого «Exdrupo» отдает другим компаниям. По нашим подсчетам, от одного подобного предприятия мы несем потери около 60 млн леев. Понятно, что это делается во благо компаниям, у которых есть покровители в политике. Вот почему мы должны поменять некоторых начальников предприятий, преторов, вице-преторов, и вот почему мы это делаем, – добавил он.

Затронули социалисты и проблему ремонта столичных улиц. В частности, вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов отметил, что есть большой риск, что восстановление улицы Иона Крянгэ в этом году завершено не будет по вине бывшей администрации города.

– Всё очень просто. Делается это специально плохо, без выхода на место, без проработки детальных вещей, как например, предусмотрения той же корневой системы деревьев, которые растут вдоль улиц. Для чего? Для того, чтобы потом вносить в проект и в тендерную стоимость изменения для того, чтобы какой-то экономический агент заработал деньги и, соответственно, дал откат тем, кто в этой комиссии состоит. У нас риск того, что улица Крянгэ не будет закончена, предлагается остановиться на отметке улицы Кока, а от Кока до круга Штефан чел Маре, возле пединститута Крянгэ, предлагается заплатить ещё 27 миллионов леев, – сказал социалист.

Одинцов отмечает: не лучше обстоит ситуация с уже якобы отремонтированными улицами. Асфальт на Василе Александри, Штефана чел Маре и Негруцци, вошедших в первый пакет восстановления столичных улиц, уже «пошел волнами». Возникает вопрос и ко второму пакету, который предусматривает ремонт улиц Тигина, 31 августа и Александру чел Бун. Вот, что выяснили социалисты.

– Компания «Delta», которая выполняла работы по ремонту Алеку Руссо, и которая чудом выиграла тот же тендер по ремонту первого пакета улиц Штефан чел Маре, Негруцци, Василе Александри, является банкротом, и в трибунале Бухареста находится заседание дела, по которому должны объявить компанию «Delta» банкротом. И трибунал Бухареста отправляет ко всем возможным кредиторам претензию, то есть письмо, с которым мы, Муниципальный совет, должны выступить с претензией. У «Delta» есть определённый процент, который еще не выплачен этой компанией, как гарантия контроля качества. Так вот мы могли потерять полностью все гарантии из-за того, что в Управлении транспорта предыдущее начальство забыло примэрии и юристам отправить письмо о том, что необходимо вовремя подать претензию в трибунал Бухареста. Окончательной датой принятия трибуналом претензий от всевозможных кредиторов было 15 июля. И что мы видим? Управление транспорта отправляет и.о. примару и юристу письмо 12 июля, это пятница. За какое время юристы и примар должны были успеть? И буквально чудом, обнаружив это письмо, все-таки была отправлена в трибунал Бухареста претензия в отношении данного экономического агента, – подчеркнул он.

Одинцов также отметил, что некоторые профильные службы наплевательски относятся к исполнению своих должностных обязанностей. В частности, предприятие «Lumteh» трижды игнорировало обращение социалиста о необходимости установить освещение на одном из наиболее аварийных участков дороги на Михай Витязул. Подобное безразличие директора компании возмутило вице-председателя фракции ПСРМ.

– Я не просил его устанавливать освещение у частного экономического агента, я просил на общественной дороге. Именно такое идиотское отношение со стороны исполнительной части примэрии нам, муниципальным советникам, постоянно приходилось преодолевать, чтобы выполнялись социальные программы, – возмутился Александр Одинцов.



