Деньги и два обручальных кольца вынес из дома в Конгазе преступник

Деньги и два обручальных кольца вынес из дома в Конгазе преступник

В ночь с 14 на 15 сентября в села Конгаз неизвестные лица путем свободного доступа проникли в домовладение местного жителя, откуда похитили 5 000 рублей и два золотых обручальных кольца, тем самым причинив владельцу материальный ущерб на общую сумму 5 736 леев.

Как пишет пресс-служба Управления полиции Гагаузии, с целью раскрытия данного преступления сотрудниками отдела расследования преступления Инспектората полиции Комрат были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых данное преступление было раскрыто. Преступник был установлен, им оказался житель города Тараклия 1999 года рождения.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования. Обстоятельства происшествия выясняются.

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