“Деньги есть, в чем причина?!”: Социалисты возмущены затягиванием процесса установки новых детских площадок в Кишиневе (ВИДЕО)

0

По инициативе социалистов в муниципальном бюджете были предусмотрены отдельные средства для новых детских площадок в Кишиневе. Многие из них уже были установлены, однако на данный момент этот процесс по неизвестным причинам приостановлен. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил муниципальный советник ПСРМ Виктор Поляков, который отметил, что в происходящем виновно, в том числе, Генеральное управление жилищно-коммунального хозяйства, и что иначе как “беспределом” это назвать нельзя.

– К счастью, с прошлого года и по настоящий момент 180 площадок уже были установлены, но процесс по установке новых площадок почему-то приостановлен и затягивается, с одной стороны, управлением, а с другой стороны – самими экономическими агентами, которые осуществляют эти работы. В чем причина? Может, кто-то хочет направить эти средства на другие проекты? – сказал он.

В данной связи Поляков отметил, что в Молдове очень высок исход населения, в особенности, молодежи. Социалист считает, что отсутствие необходимой инфраструктуры, в том числе, вынуждает молодых людей покидать страну, и до тех пор, пока не будут найдены решения этой проблемы, ситуация не изменится.

– Каждый родитель хочет быть уверенным в том, что ему будет где гулять с ребенком, что дети смогут гулять на многофункциональных площадках. Мы должны инвестировать в такие проекты, а не затягивать этот процесс! – выразил уверенность Поляков.