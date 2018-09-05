День знаний обернулся алкогольной комой для одиннадцатикласницы в Приднестровье

В День знаний в реанимационном отделении Центральной районной больницы Слободзеи оказалась ученица 11-го класса. Её госпитализировали с диагнозом «Алкогольная кома».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства было установлено, что две 17-летние школьницы своеобразно решили отметить праздник. Они отправились на стадион, где выпили около полутора литров вина, которое принесли с собой.

По дороге домой обе почувствовали ухудшение самочувствия. Они присели на скамейку возле многоэтажного дома. Одна из них потеряла сознание. Приятельниц в таком плачевном состоянии заметила жительница этого дома и вызвала скорую помощь и милицию.

По факту произошедшего проводится разбирательство. Пострадавшая выписалась из больницы и посещает школу.