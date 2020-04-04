День траура по жертвам COVID-19 в Китае: президент направил соболезнования

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Игорь Додон направил письмо соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с объявленным сегодня в этой стране днем общенационального траура по жертвам эпидемии вируса COVID-19.

Мы проходим сложнейший для всего мира этап, отметил глава государства. Человечество столкнулось с не виданным в современности вызовом, а наши совместные усилия показывают нам, что мы можем преодолеть это только вместе, солидарно.

– Сегодня, когда руководство Китайской Народной Республики объявило день траура, мы рядом с родными и близкими пострадавших. Передаю слова нашего соболезнования и сострадания скорбящим семьям, а инфицированным в ходе этой эпидемии желаю скорейшего выздоровления, – написал он.

В то же время от имени народа Республики Молдова президент выразил искреннюю благодарность за постоянную помощь и поддержку со стороны китайского правительства.

По состоянию на 4 апреля в Китае зарегистрировано 81639 случаев коронавируса. 3326 человек скончались.

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