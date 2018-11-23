“День тишины” отменяется: при каких условиях будет разрешена предвыборная агитация

В ходе сегодняшнего заседания парламент одобрил отмену «Дня тишины» в окончательном чтении. Однако в день выборов будет запрещена агитация в и у избирательных участках.

Согласно поправкам в законодательство, «День тишины» исключается, а в день выборов предвыборная агитация запрещена лишь на территории избирательных участков и у входах в избирательные участки. За нарушение данного положения предусмотрены штрафы. Так, в случае предвыборной агитации в или у избирательного участка в отношении физического лица будет наложен штраф в размере от 750 до 1 500 леев, а в отношении ответственных лиц или самих кандидатов – от 1 750 до 2 500 леев.

Поправки также предусматривают, что в случае, если республиканский референдум проводится в тот же день, что и парламентские выборы, то избирательные участки и избирательные комиссии формируются по одинаковым критериям, пишет tv8.md.

Проект был принят в окончательном чтении голосами 53 депутатов присутствовавших на заседании.