«День тишины» хотят исключить из Кодекса о выборах

Изменения законодательства коснутся ограничений на предвыборную агитацию за день до выборов и в день выборов, за исключением избирательных участков и территорий, находящихся в непосредственной близости к ним. Такие рекомендации содержатся в докладе юридической комиссии по назначениям и иммунитету по результатам анализа, экспертизы и оценки избирательного законодательства.

Согласно пунктам доклада, «День тишины» в международной практике трактуется неоднозначно, и его отмена не повлияет на ход выборов. Подобное мнение поддержала и правозащитная ассоциация «Promo-LEX». В докладе также указывают на необходимость регулирования предвыборной агитации в Интернете и социальных сетях, необходимость борьбы с пропагандой в Интернете, в частности, борьбы с ложными новостями, пишет impacttv.md.

Напомним, что 12 июля этого года парламент принял решение о проведении анализа и оценки избирательного законодательства, которое легло в основу непризнания местных выборов в Кишиневе. Юридическую комиссию по назначениям и иммунитету назначили провести анализ избирательного законодательства в соответствии с международными стандартами в отношении выборов. Необходимая информация была предоставлена Центральной избирательной комиссией, Министерством юстиции, Верховным судом, Министерством иностранных дел и европейской интеграции, ассоциацией «Promo-Lex», а также Ресурсным центром по правам человека. Общественные дебаты были проведены 13 сентября, в ходе которых обсуждались проблемы и решения, связанные с непризнанием местных выборов в Кишиневе 20 мая и 3 июня 2018 года.