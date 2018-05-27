День Святой Троицы. Начало распространения христианства

Что изменилось в жизни христиан после Пятидесятницы?

Пятидесятница

Ежегодно через семь недель после Пасхи Православная Церковь празднует день Святой Троицы или Пятидесятницу. События, произошедшие через пятьдесят дней со дня воскресения Христа, столь необычны и важны для Церкви, что христианская традиция предлагает вспоминать их ежегодно.

О чем пишут евангелисты?

Из Евангельских повествований известно, что Воскресший Христос являлся ученикам, учил их, дал им заповедь проповедовать по всему миру, но просил пока повременить и ожидать в Иерусалиме: «Заступник же, Дух Святой, которого ради Меня пошлет вам Отец, — Он всему вас научит и напомнит все, о чем Я сказал вам. Когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и до самых пределов земли».

Первый христианский историк апостол Лука (спутник апостола Павла) оставил после себя книгу Деяний апостольских, где описал первые дни и годы жизни христианской Церкви. В начале повествования он написал так:

Когда наступил день Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто напоминающее языки пламени; эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках – так, как им было дано Духом.

В то время в Иерусалиме находились благочестивые евреи со всех концов света, из самых разных народов, и на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран».

Очень важно понимать, что описанные в Евангелиях и Деяниях апостолов события свидетельствуют об опыте первых христиан, но не предлагают нам философского осмысления. Оно появилось позже, когда стало необходимо вести полемику в категориях греко-римской культуры на языке античной философии. Далеко не сразу христиане применили к описанию своего опыта богообщения такой термин как Троица. Появившись во втором веке, это понятие очень точно свело воедино евангельское откровение об Иисусе Христе – Сыне Божьем, Боге Отце и Духе Святом.

Безусловно Сам Бог остался тайной, Он не может быть до конца познан и описан, но через слова христиане постарались выразить жизненно важные для себя истины, открытые в Евангелии. Они говорят о том, что имеют откровение и опыт, из который следует, что Бог один и единственен, и в то же время Бог –– это Троица: Отец, Сын и Дух Святой. Для разъяснения этой тайны были введены сложные понятия «природа» и «лицо», через которые постарались объяснить, как это возможно быть Единством и Троицей одновременно. Даже появилось такое выражение – Триединый Бог.

Мы не будем вдаваться в подробности, отметим самое важное. Когда православные говорят о Духе Святом, то для них Он – живой Бог, сошедший не только на учеников Иисуса, но и на всех христиан в день их личного крещения. Святой Дух наполняет, исполняет Церковь и церковную жизнь.

Что изменилось в жизни христиан после Пятидесятницы?

Бог Дух Святой, сойдя на учеников Иисуса, дал каждому из них особые дары, и даже Сам стал тем даром, что они получили. Эта встреча –– всегда дело личное, индивидуальное. Каждый человек от Духа Святого получает то, что поможет ему осуществить свое церковное служение, служить Церкви. Это и произошло с учениками Христа. Пятидесятница настолько изменила их самих и жизнь первый христианской общины, что этот день можно считать началом активного распространения христианства.

Всем памятно отречение апостола Петра. После ареста Иисуса, его ученики от страха разбежались, а апостол Петр сопровождал Учителя, пока не был узнан одной женщиной. В ответ на ее вопрос, не он ли ученик взятого под стражу Иисуса, апостол трижды отрекся, сказав, что не знаком с арестованным. Но, так же известно, что в течение нескольких десятилетий апостол Петр несмотря на опасности проповедовал Христа, за что и принял мученическую кончину, как впрочем, и большинство ближайших учеников Иисуса.

Еще при жизни Христа горстка Его учеников была совершенно незаметна на фоне различных иудейских сект и не имела никакого влияния на массы народа. При очень большой внутридоктринальной свободе, присущей иудаизму тех времен, отличить последователей Иисуса от правоверных иудеев могли только специалисты. Однако уже через полвека о христианах знала вся Римская империя, а через 300 лет христианство стало государственной религией.

Только Божественной помощью можно объяснить тот факт, что христиане смогли исполнить завет Христа, выраженный в притче о дрожжах и тесте. Ученики Спасителя стали как бы этими дрожжами, от которых мука и вода окружавшей их жизни со временем превратились в нечто иное – в тесто христианской культуры и религии.

Для православных христиан дорог и важен праздник Пятидесятницы – день Святой Троицы, поскольку он свидетельствует о начале распространения христианства и говорит, что залогом этого является Сам Бог Дух Святой, давший и ученикам и Церкви силу и мудрость такого свидетельства об Иисусе Христе, которое способно преобразовать мир.