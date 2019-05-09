День Победы шагает по стране: праздник отметили и в Бессарабке (ФОТО)

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Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы под эгидой Партии социалистов прошли сегодня в большинстве районных центров страны. Состоялись они и в Басарабяске.

Там празднование началось с Марша Победы в центре города и продолжилось митингом у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятиях приняли участие ветеран ВОВ Иван Коваджи, руководство района и города, священнослужители храма Святого Николая, а также атташе российского посольства в РМ Виктор Яшенин.

После митинга жители и гости города возложили цветы у Вечного Огня.