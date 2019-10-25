День открытых дверей в парламенте пройдёт в начале осенних школьных каникул

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День открытых дверей в Парламенте Республики Молдова будет организован в понедельник, 28 октября, в первый день осенних школьных каникул.

По данным пресс-службы парламента, в первой половине дня при участии студентов и преподавателей колледжа имени Алексея Матеевича состоится семинар по моделированию обсуждений законопроекта. Молодые люди с помощью депутатов пройдут основные этапы обсуждения законопроекта, передаёт moldpres.md.

В 13.00 всех желающих посетить здание парламента ждут с удостоверениями личности. Экскурсии по парламенту будут проводиться каждые полчаса с 13:00 до 15:30, без предварительной записи. Посетителей также ждут в парламенте и в другие дни, с понедельника по среду, но с предварительной записью на сайте vizite.parlament.md.

Парламент Республики Молдова находится по адресу: бульвар Штефана чел Маре, 105 (остановка общественного транспорта: «Театр оперы и балета им. Марии Биешу» или «Улица Сфатул Цэрий»).