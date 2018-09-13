День открытых дверей состоится в парламенте

День открытых дверей состоится в парламенте

Все желающие смогут посетить здание законодательного органа в пятницу, 14 сентября. 

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на Управление по связям с общественностью, завтра с 13.00 будут проводиться экскурсии по зданию парламента. Вход – по предварительной записи и при предъявлении удостоверения личности.

Для посетителей будет работать выставка, подготовленная подведомственными парламенту учреждениями. На стендах будет представлена информация о деятельности государственных учреждений и о том, как они могут участвовать в процессе принятия решений.

Впервые в парламенте будет обустроена игровая площадка для детей. Здесь маленькие посетители будут рисовать, собирать головоломки и участвовать в конкурсах с призами.

Все желающие смогут узнать, как правильно составить петицию, а также оставить свои послания для депутатов.

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