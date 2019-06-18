“Демпартия приобрела фашистские черты”, – Цырдя

2. Продвижение “ультрапатриотизма” и пещерного национализма (“четвертый путь”, “про-Молдова”, “борьба с Россией”, борьба с “предателями Родины”);

3. Покровительство легионерам, некотoрые из которых запрещены в Румынии – “Новые правые”, “ОDIP Unirea”;

4. Создание боевых спортивных клубов и паравоенных структур, используемых для борьбы с оппонентами: Федерация К1, клуб “Лион”, “АРГУС”;

5. Значительное увеличение затрат на полицию и СИБ. В 2011 году тратили 1 млрд леев, в 2018 –более 4 млрд леев! Полицейские получили право оставлять себе 25% от штрафов, что сделано было для лоялизации силовиков;

6. Тотальная слежка и прослушка оппонентов. Согласно данным CRJM, с 2013 по 2016 годы количество прослушек выросло в 4 раза и составило 11 747! В 2006, то есть, в период “тоталитарной” ПКРМ, было в 6 раз меньше – 1891;

7. Продвижение “культа героев”. В 2019 году Минобороны впервые провело шествие с фотографиями погибших воинов РМ в приднестровской войне. Также нагнеталась истерия войны с РФ, “зеленые человечки”, мания безопасности;

8. Уничтожение парламентской оппозиции – ЛДПМ, АНМ, ЛП, ПКРМ. ПСРМ хотели снять с выборов и запретить. Блок “АКУМ” был обвинен во внешнем финансировании, с обращением в ГП;

9. Репрессии и ликвидация оппонентов. Ион Бутмалай был убит, Влад Филат, Вячеслав Платон, Юрий Болбочану оказались в тюрьме. Почти все мэры страны и лидеры оппозиции имеют уголовные дела. Президента страны пытались арестовать и ликвидировать;

10. Сращивание ДПМ с профсоюзами и патронатами, попытка поглощения гражданского общества, оппозиционных партий.

Именно это привело к немыслимому: объединению РФ, США и ЕС против режима ДПМ. Как в далеком 1941-45 годах.

И слава Богу… Ведь еще год-другой, и было бы поздно.