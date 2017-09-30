Демонтированная плитка с центральных улиц Кишинева будет передана детским садам, церквям, школам и больницам

Старый тротуар будет использован для благоустройства прилегающих территорий ряда учреждений.

Столичная примэрия решила рационально использовать даже старую плитку. Демонтированное с центральных улиц Кишинева покрытие будет передано детским садам, церквям, школам и больницам, сообщает realitatea.md.

Так, плитка будет бесплатно предоставлена Церкви Св. Великомученика Димитрия, расположенной на Ботанике, церкви в коммуне Трушены, детскому лагерю «Cireșarii» в Вадул-луй-Водэ, Кишиневскому цирку, Теоретическому лицею «Княгини Натальи Дадиани», Клинической больнице №4, Скверу им. Чехова, Скверу им. Онисифора Гибу, детским садам №71, № 62, №199.

Работы по укладке плитки будут проводиться самими учреждениями.

Ранее столичных горожан возмутило то, каким образом рабочие кладут плитку на бульваре Штефана чел Маре.