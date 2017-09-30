212

Демонтированная плитка с центральных улиц Кишинева будет передана детским садам, церквям, школам и больницам

Демонтированная плитка с центральных улиц Кишинева будет передана детским садам, церквям, школам и больницам

Старый тротуар будет использован для благоустройства прилегающих территорий ряда учреждений.

Столичная примэрия решила рационально использовать даже старую плитку. Демонтированное с центральных улиц Кишинева покрытие будет передано детским садам, церквям, школам и больницам, сообщает realitatea.md.

Так, плитка будет бесплатно предоставлена Церкви Св. Великомученика Димитрия, расположенной на Ботанике, церкви в коммуне Трушены, детскому лагерю «Cireșarii» в Вадул-луй-Водэ, Кишиневскому цирку, Теоретическому лицею «Княгини Натальи Дадиани», Клинической больнице №4, Скверу им. Чехова, Скверу им. Онисифора Гибу, детским садам №71, № 62, №199.

Работы по укладке плитки будут проводиться самими учреждениями.

Ранее столичных горожан возмутило то, каким образом рабочие кладут плитку на бульваре Штефана чел Маре.

Share Button
Vk.com
Odnoklassniki
Facebook Комментарии

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md