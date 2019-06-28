Демократы всегда думали не по-русски и не по-молдавски, а по-бандитски, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Я уже писал о том, что Демпартия кишит русофобами и откровенными неадекватами. Но теперь прихожу к выводу, что там психически здоровых людей не существует в принципе!

Я же ранее утверждал, что демократы скатились в фашизм. Но теперь убежден – ДПМ скатилась в маразм.

Журналистка канала “Прайм” уличила Слусаря, что он русский! Дескать, “будучи в Москве, вы сказали, что думаете по-русски”. Мой вопрос тогда: интересы какой страны вы представляете? И когда начнете думать по-молдавски?”, – спросила журналистка.

Я в шоке.

Видимо, думать по-молдавски в версии ДПМ означает:

1. Быть гражданином России, как и Плахотнюк, но кричать, что ты патриот Молдовы! Получать пенсию в России, как и Дмитрий Дьяков, но облаивать Россию!

3. Иметь договор о сотрудничестве с “Единой Россией” и одновременно пугать граждан российской угрозой!

4. Создавать ОПГ в России, отмывать по 70 млрд рублей ($560 млн) из России напару с Платоном – и говорить о том, что ты борешься с русской мафией, то есть собственными партнерами!

5. Иметь российские каналы, типа “Прайма”, и одновременно принимать закон о борьбе с российской пропагандой!

6. Предлагать русским поменять внешний вектор страны – а американцам говорить, что лишь ты гарант евроинтеграции!

На самом деле, демократы никогда не думали по-русски или по-молдавски. Они везде и всегда думали и поступали по-бандитски.

P.S. А вам, мадам, не “впадлу” работать на «оккупантов», “рубить бабло” на их контенте? Сделайте жест – уйдите… и деньги верните. Или деньги не пахнут?