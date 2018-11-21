Демократы поддержали скандальную инициативу либералов о румынском языке в парламенте

Депутаты Демократической партии, а также Либеральной и Либерально-демократической партий, входящие в состав постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, проголосовали за инициативу Либеральной партии, предусматривающую, что выступать в парламенте страны можно будет только на румынском языке, а лица, не знающие его, не смогут баллотироваться в законодательный орган Молдовы.

Информацию для портала Deschide.MD подтвердил председатель комиссии Владимир Хотиняну. Он уточнил, что за инициативу либералов проголосовали все 8 депутатов вышеуказанных фракций. Примечательно, что голосование происходило в отсутствие депутатов других фракций.

Напомним, очередной скандальный законопроект был зарегистрирован фракцией Либеральной партии в парламенте страны 15 ноября. Он, в частности, предусматривает тотальный переход законодательного органа Молдовы на румынский язык, который либералы считают единственным государственным языком страны.

Основываясь на решении Конституционного суда, ранее провозгласившего румынский язык государственным языком Молдовы, а также на решении КС о признании устаревшим Закон о функционировании языков, либералы считают крайне важным искоренить русский язык – по крайней мере, в стенах парламента. Для этого фракция ЛП предлагает ввести поправки в Избирательный кодекс РМ и сделать обязательным условием для всех кандидатов в законодательный орган знание румынского языка.

Кроме того, либералы требуют, чтобы депутаты выступали у парламентской трибуны или с места только на румынском языке. Также они хотят исключить перевод документов парламента на русский язык. По мнению фракции ЛП, это позволит существенно сократить финансовые затраты законодательного органа Молдовы.

Под документом, который предстоит рассмотреть парламентским комиссиям, стоят подписи 7 депутатов ЛП: Михая Гимпу, Иона Апостола, Штефана Власа, Романа Боцана, Валериана Бежана, Иона Касиана и Алины Зоти-Дурня.