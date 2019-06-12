Демократы не собираются считаться с решением Венецианской комиссии

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Каким бы ни было решение Венецианской комиссии по поводу решений Конституционного суда в Кишиневе, эффекта оно не возымеет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

– Они носят рекомендательный характер. Решения Венецианской комиссии никогда не влияли на решения конституционных судов стран-членов Совета Европы. У это решения не будет юридического влияния, – сказал Канду, пишет unimedia.info.

Напомним, генсек Совета Европы попросил Венецианскую комиссию срочно рассмотреть последние события в нашей стране, включая решения КС, и вынести по ним решения. Заседание ВК по этому поводу пройдет 21 июня.