Демократы не собираются считаться с решением Венецианской комиссии

Демократы не собираются считаться с решением Венецианской комиссии

Каким бы ни было решение Венецианской комиссии по поводу решений Конституционного суда в Кишиневе, эффекта оно не возымеет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду. 

– Они носят рекомендательный характер. Решения Венецианской комиссии никогда не влияли на решения конституционных судов стран-членов Совета Европы. У это решения не будет юридического влияния, – сказал Канду, пишет unimedia.info. 

Напомним, генсек Совета Европы попросил Венецианскую комиссию срочно рассмотреть последние события в нашей стране, включая решения КС, и вынести по ним решения. Заседание ВК по этому поводу пройдет 21 июня.

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