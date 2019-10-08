Демократы не явились на слушания спецкомиссии по попытке совершения антиконституционного путча ДПМ

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Бывшего заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка, главу Управления Фельдъегерского бюро Валериу Чемыртана и председателя Ассоциации прокуроров Александра Кладко заслушала сегодня Комиссия по расследованию выяснения фактов и обстоятельств попытки антиконституционного путча, предпринятой Демократической партией Молдовы через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру. В то же время демократы слушания проигнорировали.

Как сообщил председатель комиссии Михай Попшой, сегодня также будет заслушана экс-генеральный секретарь правительства Лилия Палий. Он добавил, что Александра Кладко спросили о письме, подписанном 612 из 637 прокуроров Республики Молдова в поддержку бывшей власти. Он сказал, что цель этого письма была иная, нежели выражение поддержки правительства ДПМ.

Попшой подчеркнул, что отказ демократов присутствовать на слушаниях расценивается как «игнорирование желания граждан узнать правду», уточнив, что у членов комиссии есть достаточно информации о том, что происходило в Республике Молдова в начале июня.

Комиссия представит подробный отчет в парламенте о ситуации в стране 8-14 июня 2019 года до конца года, а в течение октября будут заслушаны другие бывшие должностные лица, пишет moldpres.md.