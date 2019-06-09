Демократы идут по беспределу: карманный КС Плахотнюка, объявленный вчера нелегитимным, назначил Филипа врио президента для роспуска парламента

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Соответствующее решение было принято в спешке сегодня утром после того, как вчера несколько депутатов ДПМ обратились в Конституционный суд.

По заказу Плахотнюка КС вынес решение о том, что Павел Филип может исполнить обязанности президента для того, чтобы обратиться в Суд для констатации обстоятельств, позволяющих роспуск парламента, после чего подписать указ о непосредственной отставке законодательного органа и назначении даты парламентских выборов.

Стоит напомнить, что вчера депутаты нового большинства признали Конституционный суд захваченным институтом, и объявили все его решения являются незаконными и нелегитимными.