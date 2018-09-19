Демократы и их сателлиты отказали в проведении парламентского расследования по факту ДТП с участием президента

Сегодня на заседании комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку депутат ПСРМ Геннадий Митрюк поднял вопрос о проведении мероприятий парламентского контроля за деятельностью Службы информации и безопасности и Службы государственной охраны по поводу дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 сентября, в ходе которого пострадали лица, имеющие право на государственную охрану, а именно президент Игорь Додон и члены его семьи.

Как отметил на своей странице в соцсети Митрюк, председатель комиссии, Еуджен Карпов, настоял на рассмотрении этого предложения лишь в конце заседания.

– Я и не настаивал на обратном, так как моя цель и цель нашей фракции состоит не в том, чтобы пиариться на событиях, которые могут влиять на национальную безопасность страны, а в том, чтобы уяснить реальное положение дел. Настаивая на проведении заслушивания руководителей специализированных органов государственной власти, я предложил, чтобы последние отчитались о выполнении требований, определенных законами. А по результатам заслушивания, при необходимости, провести парламентское расследование деятельности этих органов публичного управления, – отметил социалист.

Депутат убежден: парламентские слушания и расследование необходимы для того чтобы пролить свет в вопросах, задаваемых гражданами страны о наличии или отсутствии чьего-то преступного умысла в происшедшем. На возражения о том, что это работа следственных органов, хочется предложить весомый контраргумент: а есть вера к следственным органам в захваченном государстве Республика Молдова, подчеркнул он.

– Ведь практически, группа лиц, контролирующих юстицию в нашей стране, уже вынесла вердикт происшедшему. А именно устами и.о. директора Службы государственной охраны Анатолия Голя было оглашено, что на 100% «исключается версия нападения на президента». Это по меньшей мере непрофессионально так заявлять. Господин Голя видимо взял на себя функции следствия или, что скорее всего, хочет оказать давление на органы расследования, превышая свои полномочия. А может просто таким образом пытается скрыть служебную халатность, – рассуждает Митрюк.

По его словам, в нормально функционирующих государствах (особенно в тех, которые парламентское большинство представляет в качестве примера – страны ЕС) такой государственный служащий давно бы подал в отставку самостоятельно, тогда как в нашей стране парламентское большинство проигнорировало законные требования о проведении слушаний и расследования случившегося, для определения бреши в обеспечении государственной безопасности и ее последующего устранения. Если не депутаты, то кто должен заставить чиновников всех уровней выполнять законы, принятые народными избранниками – задался справедливым вопросом Митрюк.

– Несмотря на все аргументы, требования самой большой оппозиционной фракции были отклонены. Члены комиссии проголосовали следующим образом: за – депутаты Г. Митрюк и К. Цуцу, против – депутаты Р. Боцан, А. Решетников, О. Огор и Е. Никифорчук. Депутаты Е. Карпов и М. Спэтару воздержались. Но это еще не все. Наша фракция продолжит борьбу для того, чтобы внести ясность были ли совершены действия, представляющие «угрозу безопасности Республики Молдова», а именно «посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц страны», – подытожил депутат ПСРМ.