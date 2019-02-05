Демократы гордятся своими антироссийскими действиями: “Это мы высылали российских дипломатов, мы ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта”

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Демократическая партия постоянно борется с Российской Федерацией. Об этом вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил в интервью украинскому изданию “Европейская правда”, подчеркнув, что противостояние ДПМ с Россией, в котором задействован не только он, но и премьер-министр Павел Филип, а также председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, продолжается последние три года.

– Это мы высылали российских дипломатов, это мы объявляли Рогозина персоной нон грата. Мы почти ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта, запрещая им въезд в Молдову – начиная с так называемых российских “журналистов” и так далее, – сказал Канду, отметив, что демократы “не могли принимать никаких решений в пользу России”.

В рамках этого же интервью Канду признал, что демократы не намерены отказываться от интеграции в ЕС ради воссоединения двух берегов Днестра.

– Здесь не может быть никаких дискуссий. Это – однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это – не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена – это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет – нет, мы не готовы платить такую ​​цену, – сказал он.