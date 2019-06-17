Демократам срочно нужен “Мистер унитаз”, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Сегодня ДПМ срочно нужен сливной бачок, некий “Мистер унитаз” для слива компромата против новой власти.

Учитывая, что Шор вовремя смотался, Воронин (ПКРМ), как мышь, спрятался в кусты, Шелин (СДП) переобулся на ходу, Калинин (Партия регионов) испарился, как утренний туман, срочно нужен кто-то другой. Кто-то, имеющий опыт вброса компромата, кто-то, кому уже нечего терять, кто-то, кому доверяет сам координатор, так как имеет тонны компромата на него.

Сначала этот “Мистер унитаз” будет бросать мягкий компромат на тех лакеев координатора, которых не жалко.

Они уже списаны. Это нужно для того, чтобы войти в доверие к избирателям.

Но потом он станет обильно поливать грязью (а если надо – и дерьмом) президента страны Игоря Додона.

Его главная задача – уничтожение президента, ПСРМ и возврат ДПМ к власти. Также он объединит всех лакеев ДПМ с левого фланга (ПКРМ, Шора, Партию регионов) вокруг себя.

То же самое будет и на правом фланге, где Киртоакэ надеется, что ему также дадут почетную роль “унитаза” для дискредитации блока АКУМ.

Но для того, чтобы “Мистер унитаз” был эффективным, его сначала нужно будет превратить в “жертву” и лишь потом натравить на врага!

Кто же этот таинственный “Мистер унитаз”, на которого возложена “святая миссия” поливания дерьмом оппонентов Плахотнюка?

Мы теряемся в догадках.

А вы как думаете?