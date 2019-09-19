Демократ Чеботарь остался без парламентского иммунитета

Демократ Чеботарь остался без парламентского иммунитета

Депутат Демократической партии Владимир Чеботарь остался без парламентской неприкосновенности. За соответствующее решение проголосовали большинство народных избранников. 

С соответствующим запросом в адрес парламентариев утром обратился врио генпрокурора Думитру Робу. По его словам, есть доказательства участия Владимира Чеботаря в передаче Международного аэропорта Кишинева в управление ОПГ.

Стоит отметить, что фракция ДПМ покинула зал заседаний в знак протеста и не участвовала в голосовании. Фракция партии “Шор” в голосовании также не принимала участия.

 

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