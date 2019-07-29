Дело жителя столицы, подозреваемого в убийстве соседки, направлено в суд

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Прокуратура сектора Центр направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Кишинёва в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 12 апреля в собственной квартире, расположенной в столичном районе Центр. Через день после убийства была установлена личность преступника, который оказался соседом погибшей. Во время обысков в его квартире было найдено нелегально хранимое оружие, из которого убили жертву, а также несколько боеприпасов и ценности, похищенные из дома женщины. Согласно материалам уголовного дела, убийство было совершено с целью получения материальной выгоды.

На слушаниях 39-летний мужчина признал свою вину. Он проживал в соседней с жертвой квартире, вместе со своей женой и несовершеннолетним ребёнком. В последнее время пара часто ссорилась на почве того, что мужчина не мог должным образом обеспечить семью. К тому же, на мужчине числился кредит, который подсудимый выплатил сразу после убийства.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.