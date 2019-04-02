Дело “взятки судьям” передано в суд: статусом обвиняемых обладают 10 человек

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Антикоррупционная прокуратура сообщила о том, что завершила и передала в суд уголовное дело по делу взяток для судей. Фигуранты дела обвиняются по 5 статьям Уголовного кодекса РМ: пассивная коррупция, вынесение неправосудного приговора, извлечение выгоды из влияния, активная коррупция и вмешательство в осуществление правосудия.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, статусом обвиняемых обладают 10 человек. Речь идёт о: прокуроре Прокуратуры муниципия Кишинёв, адвокате, двоих судей и одном бывшем судье Апелляционной палаты Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Центр, помощнике судьи и двух физических лица. На данный момент в отношении помощника судьи и одного из физических лиц назначена превентивная мера наказания в виде домашнего ареста, а адвокат и двое судей находятся под судебным контролем.

Согласно материалам расследования, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Роль адвоката и прокурора состояла в посредничестве при передаче денег от заинтересованных лиц судьям. Врач и еще одно физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей – они передавали деньги и в их отношении должны были быть приняты положительные решения.