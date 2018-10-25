Дело судей: трое помещены в изолятор, ещё один судья и прокурор – под домашним арестом

Антикоррупционная прокуратура сообщила о решении суда сектора Буюканы, принятое в отношении 5 судей и одного прокурора, задержанных во вторник, 23 октября, по делу о коррупции.

Так, по итогам рассмотрения запросов прокуроров, судебная инстанция приняла решение поместить одного судью под 30-дневный арест в изолятор Национального антикоррупционного центра, двух судей – под 20-дневный арест в изолятор НАЦ, и ещё двух судей и прокурора – под 30-дневный домашний арест.

Напомним, что судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Стоит отметить, что запросы в отношении остальных фигурантов дела, а точнее адвоката, юридического помощника, врача, а также обвиняемого по другому делу, будут предъявлены суду завтра.