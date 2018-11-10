Дело судей: ещё одного подозреваемого перевели под домашний арест

Вчера, 9 ноября, Апелляционный суд Бельц Мера изменил меру пресечения для адвоката, задержанного по делу взяток для судей.

Так, женщина-адвокат, фигурирующая в деле, была переведена из изолятора под домашний арест на 30 суток, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

Что касается прокурора, задержанного по делу, то суд не удовлетворил просьбу об его освобождении от домашнего ареста, который был наложен ранее.

Напомним, что 23 октября в результате обысков, проводимых прокурорами и сотрудниками НАЦ, были задержаны 10 человек: 3 судей Апелляционной палаты, 2 судей суда сектора Центр, прокурор Муниципальной прокуратуры, адвокат, юридический помощник, врач и физическое лицо.

Согласно материалам расследования, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Роль адвоката и прокурора состояла в посредничестве при передаче денег от заинтересованных лиц судьям. Врач и еще одно физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей – они передавали деньги и в их отношении должны были быть приняты положительные решения.