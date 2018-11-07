Дело судей: двоих подозреваемых перевели под домашний арест

Мера пресечения для двух судей, задержанных по делу о коррупции, была изменена. Так, Светлана Тызу и Виктория Хадыркэ переведены из изолятора под домашний арест.

Такое решение было принято сегодня Апелляционной палатой Бельц, пишет deschide.md. Кроме того, под домашний арест была переведена и Галина Москальчук, которая изначально находилась в изоляторе НАЦ. Накануне Апелляционная палата Бельц приняла решение в отношении двух других судей – фигурантов дела, согласно которому подозреваемые остались в следственном изоляторе. Также под арестом остается врач Вадим Скарлат.

Напомним, что 23 октября в результате обысков, проводимых прокурорами и сотрудниками НАЦ, были задержаны 10 человек: 3 судей Апелляционной палаты, 2 судей суда сектора Центр, прокурор Муниципальной прокуратуры, адвокат, юридический помощник, врач и физическое лицо.

Согласно материалам расследования, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Роль адвоката и прокурора состояла в посредничестве при передаче денег от заинтересованных лиц судьям. Врач и еще одно физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей – они передавали деньги и в их отношении должны были быть приняты положительные решения.