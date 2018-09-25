Дело «помидор черри»: за съеденный с прилавка магазина томат жителю столицы придётся заплатить 1 500 леев штрафа (ВИДЕО)

Съеденный с прилавка помидор размером с вишню стоил жителю столицы 1 500 леев штрафа и мучительных судебных тяжб. По словам мужчины, после того, как он съел ягоду, его обвинили в краже, и дело «помидор черри» оказалось в суде.

История началась 8 марта текущего года, когда житель Кишинёва, зайдя в один из супермаркетов, не устоял перед соблазном и вкусил “плод” с прилавка. Один из сотрудников магазина заметил это и потребовал у клиента расплатиться за съеденный помидор.

– Я попробовал помидор, а одна женщина сразу стала на меня кричать. Я попросил её не кричать и сказал, что заплачу за этот помидор – один или два лея, – рассказал клиент.

Тем не менее, представители супермаркета утверждают, что мужчина на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт protv.md. Они в свою очередь пытались разрешить проблему мирно и спокойно, предложив покупателю извиниться за инцидент и заплатить за съеденный помидор. Однако мужчина не согласился на такие условия, поэтому на место была вызвана полиция.

Представители закона составили протокол, согласно которому клиент магазина обвиняется в мелком хищении. Мужчина не согласился с таким решением, впоследствии чего дело помидора черри дошло до суда. Изучив все обстоятельства дела, судейская коллегия суда сектора Буюкан приняла решение, что мужчина получил наказание по заслугам. Однако жителя столицы вновь не удовлетворило такое положение дел, в результате чего он обратился в Апелляционный суд.

– Они могли бы присудить мне 5 условных единиц, но не 30 за такую мелочь. Если бы было 5 условных единиц, то это равно 250 леев, а за 3 дня я бы заплатил 125 леев. Тогда совсем другое дело. Но не 1 500 леев и за 3 дня заплатить 750 леев за это, – считает ответчик.

По словам мужчины, если он проиграет в Апелляционном суде, то дело помидора черри дойдёт до Верховного суда. Полиция в свою очередь утверждает, что наказание справедливо и мужчине был наложен минимальный штраф, так как закон предусматривает за мелкое хищение от 30 до 50 условных единиц, а покупатель получил по протоколу свои 30 условных единиц.

Примечательно, что за 1 500 леев покупатель мог бы приобрести по меньшей мере 40 кг помидоров черри.