Дело ОПГ, отнимавшей жильё у психически нездоровых людей, передано в суд (ФОТО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении семерых обвиняемых в двух эпизодах мошенничества с недвижимостью, совершённые в 2008 и 2010 годах в муниципии Кишинёв. Своими преступными действиями обвиняемые нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму 774 620 леев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в декабре 2018 года прокуроры провели обыски и задержания, направленные на разоблачение преступной схемы с недвижимостью. Согласно материалам дела, в период с 2008 по 2016 годы хорошо организованная преступная группа, состоящая из женщин и мужчин в возрасте 20-50 лет, выявляла людей с психическими отклонениями, которые владели недвижимостью в Кишинёве. Злоумышленники обещали жертвам оплатить их долги за коммунальные услуги в обмен на переезд в другие дома в сельских населённых пунктах страны. В итоге члены организованной преступной группы посредством фальсификации документов становились собственниками имущества жертв.

Обвиняемыми являются люди в возрасте от 30 до 46 лет, которые в настоящее время находятся под предварительным арестом. Если они будут признаны виновными, им грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 5 лет. Правоохранители проводят уголовное расследование для установления других лиц, причастных к этой преступной схеме.