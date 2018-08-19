Дело об убийстве в Хынчештах сына бывшего главы СИБ передано в суд

Глава криминального отдела Инспектората полиции Хынчешт, застреливший 20-летнего парня, предстанет перед судом.

В суд были направлены уголовные дела как в его отношении, так и в отношении владельца бассейна, где произошла трагедия. Если они будут признаны виновными, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 20 лет, владельцу бассейна – до 6 лет, пишет unimedia.info.

Напомним, в ночь на 21 июня трое товарищей незаконно проникли на территорию развлекательного центра, чтобы искупаться в бассейне. До этого владелец территории неоднократно подавал жалобы в полицию каждый раз после того, как замечал, что на его территории «хозяйничают» чужие.

В день трагедии сам владелец и сотрудник полиции находились в так называемой засаде и поджидали хулиганов. После того, как парни были замечены, правоохранитель сделал предупредительный выстрел в воздух, что напугало хулиганов, и они принялись бежать. По неизвестным причинам полицейский открыл огонь по убегающим. В результате стрельбы один из товарищей получил смертельное ранение.