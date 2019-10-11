Дело об испорченной рыбе: НАБПП инициировало расследование

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В связи с появившейся информацией об обнаружении в коммерческих сетях рыбы, зараженной паразитами, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов инициировало рабочее расследование. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В нем задействованы территориальные структуры, центральный офис агентства и Республиканский центр ветеринарной диагностики. Детальная информация докладывается премьеру, полиции и прокуратуре.

По завершении расследования НАБПП сообщит об его результатах и о принятых мерах для предупреждения случаев продажи испорченной рыбы потребителям.