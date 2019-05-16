Дело о громком изнасиловании в столице приняло новый оборот

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Прокуроры намерены изменить обвинение по одному из преступлений в деле шестерых молодых людей, подозреваемых в изнасиловании двух девушек. В связи с тем, что одна из потерпевших скончалась в больнице после того, как её сбросили с седьмого этажа, шестеро подозреваемых будут привлечены к ответственности за убийство.

Об этом заявил прокурор, занимающийся данным делом, пишет tv8.md. Первоначально шестерым подозреваемым, четверо из которых находятся под превентивным арестом, а двое разыскиваются, приписывали покушение на убийство.

Напомним, что чудовищное происшествие имело место в ночь на 5 мая. Шестеро парней нагрянули в квартиру двух девушек, одна из которых – несовершеннолетняя. Мужчины жестоко насиловали жертв, после чего, чтобы скрыть следы преступления, сбросили одну из них с балкона седьмого этажа. Позже жертва скончалась в больнице.