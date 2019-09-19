Дело молодой матери, убившей собственного ребенка, передано в суд

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В Рыбнице завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка и совершении побега из-под стражи.

Как ранее сообщалось, женщина скрывала от всех свою беременность. Ночью 3 февраля 2019 года, она, почувствовав схватки, пошла в туалет, расположенный во дворе дома, и там самостоятельно родила младенца – мальчика, а затем выбросила его в выгребную яму. О случившемся стало известно отцу малыша, односельчанам и правоохранительным органам.

Тело погибшего младенца сотрудники милиции обнаружили 6 марта. По предварительным данным, он родился живым и доношенным, скончался от переохлаждения. Как уточняется, у женщины уже есть двое малолетних детей – девочки. Семья состоит на специальном учете как неблагополучная, оба супруга злоупотребляют алкоголем. Пока их дети определены в интернат.

10 марта женщина была арестована. Спустя сутки она, надеясь уйти от ответственности, совершила побег из-под стражи. Она была задержана через 1,5 часа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, пишет novostipmr.com.