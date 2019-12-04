Дело Metalferos: проведено около 50 обысков, 7 человек задержаны

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Прокуроры совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра провели сегодня, 4 декабря, обыски в предприятии Metalferos и в других компаниях-посредниках. Операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег, мошенничества и использования поддельных документов. Преступления совершались ответственными лицами предприятия Metalferos и некоторых других дочерних компаний в период с 2915 по 2019 год.

Согласно материалам дела, причастные к уголовному делу лица, преследую цель непрерывного хищения финансовых средств компании Metalferos, разработали преступную схему, основанную на покупке и продаже лома и отходов цветных и чёрных металлов. Так, документы о покупке и доставке цветных и чёрных металлов фальсифицировались через фиктивных посредников, таким образом создавался искусственный рост цен. Сумма ущерба, установленная на этом этапе, составляет 133 млн леев.

В рамках уголовного дела прокуроры провели 48 обысков в компаниях, а также в домах фигурантов дела, в том числе у бывшего генерального директора предприятия. В результате операции были изъяты компьютеры, штампы и документы, представляющие интерес для следствия. После обысков 7 человек были задержаны на 72 часа.

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, до 5 лет лишения свободы за использование поддельных документов и за отмывание денег – до 10 лет тюрьмы.