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Дело Илана Шора переведут из Кишинева в Кагул

Дело Илана Шора переведут из Кишинева в Кагул
Решение было принято Высшей судебной палатой после того, как председатель учреждения Ион Плешка выступил с соответствующим запросом, передает Mesager.

Таким образом, дело примара города Оргеев Илана Шора, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег из Banca de Economii, которое на данный момент находится в Апелляционной палате Кишинева, будет переведено в Кагул. По словам Плешки, это нужно для того, чтобы избежать подозрений в пристрастности, учитывая то, что адвокат Илана Шора является мужем главы секретариата Апелляционной палаты Кишинева. 
Более того, большинство судей Уголовной коллеги Апелляционной палаты Кишинева не могут принимать участие в рассмотрении дела, поскольку уже участвовали в рассмотрении дел бывшего премьера Влада Филата, а также бизнесмена Вячеслава Платона.

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