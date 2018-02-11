Дело Илана Шора переведут из Кишинева в Кагул

Решение было принято Высшей судебной палатой после того, как председатель учреждения Ион Плешка выступил с соответствующим запросом, передает Mesager.

Таким образом, дело примара города Оргеев Илана Шора, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег из Banca de Economii, которое на данный момент находится в Апелляционной палате Кишинева, будет переведено в Кагул. По словам Плешки, это нужно для того, чтобы избежать подозрений в пристрастности, учитывая то, что адвокат Илана Шора является мужем главы секретариата Апелляционной палаты Кишинева.

Более того, большинство судей Уголовной коллеги Апелляционной палаты Кишинева не могут принимать участие в рассмотрении дела, поскольку уже участвовали в рассмотрении дел бывшего премьера Влада Филата, а также бизнесмена Вячеслава Платона.