Дело бойцов К-1 затягивается на неопределённый срок: судья подала в отставку (ВИДЕО)

Дело бойцов К-1 затягивается на неопределённый срок: судья подала в отставку (ВИДЕО)

Рассмотрение дела, в котором бойцы Аурел Игнат и Михай Пыргару обвиняются в убийстве 30-летнего мужчины, было перенесено на неопределённый срок. Судья Ольга Беженарь, которая вела дело, подала заявление об отставке.

В понедельник, 12 ноября, на заседание по данному делу явились прокурор, адвокаты задержанных, а также Михай Пыргару, который находится под домашним арестом. Второй обвиняемый, Аурел Игнат, который находится под арестом с 26 мая, не был сопровождён на заседание. Стенографист объявил, что заседание не может состояться, так как судья Ольга Беженарь подала в отставку, пишет anticorupție.md. 

Высший совет магистратуры сообщил, что рассмотрит заявление об отставке Ольги Беженарь из суда сектора Рышкановки, а также Марины Галупа из Апелляционной палаты Комрата. Стоит отметить, что если отставка судьи будет принята, то дело двух бойцов из окружения депутата ДПМ Константина Цуцу будет передано другому судье, а расследование вернётся к самому началу. На данный момент, по словам прокуроров, дело находится на этапе анализа экспертиз.

Стоит отметить, что Ольга Беженару вступила в должность 18 декабря 2014 года. Она фигурировала в недавно опубликованном материале Центра журналистских расследований, согласно которому судья приобрела в 2017 году два автомобиля марок Mercedes и Skoda, за которые заплатила 28 000 и 20 000 евро соответственно.

Напомним, что спортсмены К1 Аурел Игнат и Михай Пыргару обвиняются в убийстве 30-летнего мужчины, которое произошло в результате драки у столичного ночного клуба. Трагически инцидент произошёл в ночь на 19 мая текущего года. Конфликт начался с того, что ныне погибший заступился за девушку, к которой приставал один из бойцов. Затем мужчины пожелали выяснить отношения кулаками. Не рассчитав силы, спортсмены нанесли тяжкие травмы жертве, в результате которых мужчина впал в кому. Спустя 6 дней комы, 30-летний пострадавший скончался в больнице, передаёт protv.md. После случившегося были арестованы два подозреваемых – бойцы К1 Аурел Игнат и Михай Пыргару. Ещё один фигурант дела, Еуджен Делиу, покинул страну после трагического инцидента и находится ещё в розыске.

По данному факту открыто три уголовных дела за хулиганство, а также нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Лица, которые будут признаны виновными, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 15 лет.

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