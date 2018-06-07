Дело ASEM: трое задержанных помещены под арест на 30 дней (ФОТО, ВИДЕО)

Таковы итоги сегодняшних судебных слушаний по делу о коррупции в Экономической академии Молдовы (ASEM).

Сегодня, 7 июня, прокуроры дела о коррупции в ASEM требовали на судебном заседании выдать ордер на арест шестерых из 9 подозреваемых в коррупции. Что касается остальных трёх фигурантов дела, то в их отношении должна быть применена подписка о невыезде.

В результате судебных слушаний было решено поместить под предварительный арест троих подозреваемых, являющихся посредниками. В отношении двоих обвиняемых (профессора университета) было принято решение о применении домашнего ареста на 30 суток, и ещё один подозреваемый (профессор университета) будет находиться под судебным контролем.

Адвокаты арестантов намерены подать апелляцию в связи с таким решением суда.

– Она не вымогала и не получала никаких денег. Она преподаватель, работала в университете 25 лет. Это большая ошибка органа уголовного преследования, что она была задержана. Были предоставлены какие-то доказательства, но они ни прямо, ни косвенно не подтверждают ни одно подозрение. Надеюсь, что в ближайшее время всё разъясниться и с моей клиентки снимут уголовное преследование, – заявил адвокат одного из задержанных Олег Бондаренко.

Напомним, что несколько дней назад организованная преступная сеть, состоящая из десятков человек, в том числе преподавателей ASEM, была раскрыта НАЦ и Антикоррупционной прокуратурой. По информации НАЦ, в результате расследования была задокументирована деятельность нескольких членов сети, были получены аудио- и видеоматериалы, составившие доказательную базу.

Коррупционный “бизнес” велся прямо у ворот учебного заведения. Так, посредники выявляли студентов, имеющих проблемы в учебе, и предлагали им за деньги решить эти вопросы. Впоследствии, получив деньги от учащихся, посредники шли к профессорам и отдавали им “долю”. Во время расследования было установлено, что за один экзамен член группы получал от студента до 1000 леев, за оценку по практике – от 1000 до 1500 леев. Максимальные расценки – от 400 до 550 евро – были установлены за сдачу дипломной работы или мастерата. Таким образом, студенты получали от преподавателей фиктивные оценки, в большинстве случаев без присутствия на экзамене.