Делегация Роспотребнадзора посетила Республику Молдова

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С 10 по 17 мая специалисты Федерального казённого учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» и Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» при Роспотребнадзоре посетили Республику Молдова. Цель визита экспертов – оказание консультационной помощи в организации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российские врачи посетили крупные клиники Кишинёва и приднестровского региона, а также встретились с коллегами в Агентстве общественного здравоохранения Республики Молдова и представительстве Всемирной организации здравоохранения. Стороны обменялись оценками ситуации и эффективности мер, предпринимаемых в борьбе с COVID-19, наметили рекомендации по дальнейшей работе по противодействию распространению коронавируса.

Представители Роспотребнадзора отметили заинтересованность молдавских медработников в продолжении обмена передовым опытом, методических и практических консультациях в режиме видеоконференций.

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