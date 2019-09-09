Делегация парламента во главе с Зинаидой Гречаный совершает визит в Китай

Делегация парламента во главе с Зинаидой Гречаный совершает визит в Китай

Парламентская делегация во главе с Зинаидой Гречаный находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Молдавские народные избранники примут участие в 8-м Евро-Азиатском экономическом форуме, который будет проходить в городе Сиань.

– Во время визита встречусь со своим коллегой – председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, с заместителем Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа, губернатором провинции Шаньси, руководством города Шанхая и другими официальными лицами. Делегация посетит компанию “Huawei” в Пекине, – сообщила спикер на своей странице в соцсети. 

Республика Молдова установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в различных областях.

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