Делегация Парламента РМ совершит визит в Ереван, а премьер Армении посетит Молдову (ФОТО)

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«На полях» открывшейся в Мюнхене Международной конференции по безопасности Игорь Додон провел рабочую встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития молдавско-армянского диалога в различных областях, представляющих взаимный интерес. Они положительно оценили регулярные контакты на высшем уровне – в частности, постоянный диалог с господином Пашиняном на саммитах СНГ и ЕАЭС, а также недавнюю беседу с президентом Армении Арменом Саркисяном в Иерусалиме.

– В этом контексте приветствовали намеченный на 23-25 февраля визит в Ереван делегации Парламента Республики Молдова во главе со спикером Зинаидой Гречаный. Обсудили возможные сроки официального визита премьера Армении в Молдову в мае или июне нынешнего года и подчеркнули необходимость проведения перед этим очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума на его «полях» с целью активизации контактов и полноценной реализации имеющихся возможностей наших стран, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.