Делегация Парламента РМ совершает визит в Бундестаг

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Делегация Парламента РМ в составе председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимира Головатюка и двух его заместителей, Петра Бурдужи и Людмилы Гузун, совершает визит в Бундестаг Германии. В течение трех дней планируется ряд встреч, в том числе в Министерстве финансов ФРГ.

Накануне уже состоялась встреча руководства бюджетной комиссии Бундестага Германии и руководства комиссии по экономике, бюджету и финансам Парламента РМ. Стороны обменялись информацией о целях, задачах и направлениях деятельности. Члены молдавской делегации интересовались, как решаются те или иные проблемы, с которыми сталкиваются парламентарии Германии и в бюджетном процессе, и во взаимоотношениях с центральными публичными органами, в том числе, подотчетными парламенту. Представителей же бюджетной комиссии Бундестага интересовали не только бюджетные процедуры, но и политическая ситуация в нашей стране, а также внешнеполитические приоритеты руководства Молдовы.

– Мы заверили германскую сторону в намерении молдавских властей и в дальнейшем следовать принятым на себя обязательствам в интересах государства и народа Молдовы, – отметил на своей странице в соцсети Владимир Головатюк.