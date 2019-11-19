Делегация Парламента РМ принимает участие в международной конференции, посвященной межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ

Делегация Парламента РМ принимает сегодня участие в работах Международной конференции “Роль взаимодействия фракций партий и политических блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ”, которая проходит в Москве.

В состав делегации входят Василий Боля, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по юридическим вопросам, и Богдан Цырдя, член комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Мероприятие проходит во второй раз, по случаю 28-летия СНГ, и организовано Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ, сообщает пресс-служба Парламента РМ.