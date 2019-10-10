Делегация Парламента РМ примет участие в работе комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ

Делегация Парламента Республики Молдова 10 и 11 октября примет участие в работе постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

В состав делегации вошли: председатель комиссии по контролю над государственными финансами, глава делегации Владимир Головатюк; вице-председатель комиссии по окружающей среде и региональному развитию Инга Григориу; секретарь комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Ливиу Вовк; член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля и член комиссии по публичному управлению Георге Пара.

Повестка предусматривает участие в заседаниях комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству, комиссии по бюджету и контролю, комиссии по юридическим вопросам и комиссии по культуре, информации, туризму и спорту. Также с 10 по 11 октября пройдут работы Совета экспертов в области здравоохранения при Межпарламентской ассамблее стран-участниц СНГ.