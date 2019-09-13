Делегация парламента Молдовы провела еще одну важную встречу в Китае

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В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику председатель молдавского парламента встретилась с руководителем Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао. Во встрече принял участие также председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о результатах рабочего визита делегации Парламента Республики Молдова в Китай и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, для укрепления и развития сотрудничества между Партией социалистов Республики Молдова и Коммунистической партией Китая.

– Поблагодарила главу Международного отдела ЦК КПК за возможность встречи и отметила, что опыт Коммунистической партии Китая является очень важным для Партии социалистов Республики Молдова. Отметила, что мы заинтересованы в том, чтобы перенять передовую практику Коммунистической партии Китая для развития государства, в том числе в реализации проектов в области экономики, инфраструктуры, социальной поддержки населения, борьбы с бедностью и коррупцией, – подчеркнула Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

В ходе беседы спикер пригласила официального представителя ЦК КПК посетить Республику Молдова.

– Господин Сун Тао поблагодарил за приглашение и сказал, что он обязательно рассмотрит возможность посещения нашей страны, и подтвердил готовность Международного отдела ЦК КПК укреплять и развивать двусторонние отношения с Республикой Молдова, – добавила она.